Cantalice dei giovani trova il primo successo allo scadere: Settebagni ko 3-2. Patacchiola: «Bella reazione»

RIETI - Il Cantalice si prende i primi tre punti stagionali: tra le mura del Ramacogi vince 3-2 col Settebagni. Ancora Tiengo in grande forma, Orlando nel finale regala la vittoria a mister Patacchiola.

Il match

Parte forte il Settebagni ma senza creare pericoli alla retroguardia del Cantalice. Poche occasioni nei primi 20’ di gioco poi Accardo al 21’ sigla il gol dell’1-0 su azione personale. Tanto possesso palla poi del Cantalice che prende le redini del match. Altre occasioni arrivano sui piedi di Pezzotti e Accardo.

Nella ripresa è il Cantalice a rendersi pericoloso e a trovare il gol del raddoppio con Tiengo che al 3' di testa su un cross mette la sfera in rete. In grande spolvero il ’99 in questa stagione. Dopo il raddoppio il Cantalice si abbassa, black-out dei biancorossi e il Settebagni prende il sopravvento e trova il pari grazie a Mariotti e Muscuso. Nei minuti di recupero Orlando per i padroni di casa sigla il gol vittoria su azione manovrata e porta i tre punti ai suoi.

Il commento

Le parole del tecnico Simone Patacchiola: «Partita dominata nel primo tempo e parte del secondo. L'inesperienza ci ha fatto prendere un paio di gol. Ancora la stanchezza derivante dalla quarantena terminata due settimane fa si è fatta sentire ma abbiamo avuto la forza di reagire dopo il loro pareggio. C’è da fare i complimenti ai ragazzi. Bene Tiengo, sta dimostrando di meritare il giusto spazio, ha fatto due prestazioni maiuscole».

Il tabellino

Cantalice: Scaramuzzino, Massimi, J.Rossi, Aguzzi, Gunnella, Di Carlo, Pezzoti, Ortenzi, Tiengo, Beccarini, Accardo. A disp. Martini, Agostini, Ferretti, Bonifazi, Grossi, Della Penna, F.Rossi, Marchioni, Cheldi. All. Simone Patacchiola

Settebagni: Mercurio, Paravanti, Santoboni, Merciari, Fia, Dominici, Pauli, Vcon, Muscuso, Mariotti, Ragallini. A disp. Cardona, Lucantoni, Albertini, Rebeca, Trugli, Romani, Pscale, Sanluca, Carducci. All.

Arbitro: D’Angelo di Trapani (Iacca di Ciampino e Santostefano di Viterbo)

Reti: Accardo al 21’ pt, Tiengo al 3’ st, Mariotti al 41’st, Muscuso al 43’st, Orlando al 50’ st.

Note: ammoniti Beccarini, Aguzzi, Scaramuzzino, Orlando (C); Dominici, Mariotti, Muscuso (S)

© RIPRODUZIONE RISERVATA