Cantalice trova tre punti d'oro: Sant'Angelo ko 4-2. Foto. Patacchiola: «Bene, ma abbiamo tanto da migliorare»

RIETI - Il Cantalice trova il terzo risultato utile consecutivo: al Gudini vince 4-2 sul Sant’Angelo Romano. Bene in attacco, meno in difesa ma arriva la seconda vittoria stagionale. Tre punti fondamentali per il percorso dei biancorossi verso la salvezza.

Il primo tempo

Qualche cambio negli undici in campo schierati da mister Patacchiola. Come anticipato alla vigilia Mattei e Camilli partono dalla panchina: il primo out per qualche malanno di stagione, il secondo perché non al top della forma. Anche Massimi parte della panchina. Indisponibile Scaramuzzino, parte il giovane Martini.

Ritmi bassi nella prima mezz’ora. Poche le nitide occasioni da gol da parte delle due compagini. Per il Cantalice ci prova Monaco: al 30’ su assist di Rossi, tenta la rovesciata ma la conclusione sfiora il palo. Biancorossi che prendono coraggio: pochi minuti più tardi Pezzotti, all’interno dell’area piccola di rigore, conclude sopra a Mascoli che appoggia in corner. Al 44’ arriva il vantaggio dei reatini: sugli sviluppi di un corner prima Santarelli conclude in porta, la ribattuta arriva sui piedi di Monaco che mette in mezzo per Gunnella, il giovane di testa batte Mascoli.

La ripresa

Ripresa che parte in parziale equilibrio per i primi 10’ ma è il Cantalice ad essere più pericoloso. Al 12’ Pezzotti lancia Santarelli, il numero otto addomestica perfettamente la sfera con il petto poi sorprende Mascoli con un pallonetto. È 2 a 0 per i reatini. Il Sant’Angelo non si arrende: al 22’ su punizione Festa mette le sfera sotto l’incrocio dei pali, nulla da fare per Martini che tocca la palla ma non impedisce che arrivi in rete. Succede tutto nella ripresa: al 26’ Mostarda dopo un rimpallo si trova la palla sui piedi, davanti all’estremo difensore ospite mette dentro il 3-1. Il Cantalice si spinge in avanti ma dietro fa acqua da tutte le parti: al 30’ Ricci mette dentro per Brighi che ha tutto il tempo di stoppare e mettere la palla in rete. Al 34’ i biancorossi rischiano di subire il pareggio dopo una palla in mezzo di Perutti che attraversa tutta l’area di rigore a pochi centimetri dalla porta. All’ultimo dei minuti di recupero Il Cantalice sfrutta l’assente difensa del Sant’Angelo per mettere dentro il 4 a 2 con Chelebi lanciato da Mattei. Pochi secondi dopo il triplice fischio

Le dichiarazioni

Il tecnico Simone Patacchiola: «Fino al doppio vantaggio abbiamo tenuto bene il campo senza subire particolari rischi. Poi loro hanno riaperto la gara e abbiamo avuto quasi paura di non portare a casa il risultato. Siamo stati bravi a mettere dentro i restanti gol, è andata bene. Abbiamo fatto bene per lunghi tratti di gioco ma abbiamo tanto da migliorare».

Il tabellino

Cantalice: Martini, Rossi, Agnesi, Mostarda, Guennella, Zanette (21’ st Massimi), De Dominicis (42’ st Chelebi), Santarelli (18’ st Mattei), Monaco (21’ st Camilli), Ortenzi, Pezzotti (27’ st Parante). A disp. Giovannelli, De Gennaro, Di Carlo, Terranova. All. Patacchiola

Sant’Angelo Romano: Mascoli, Ricci (45’ st Restante), Festa, Ciaraglia, Boninsegna, Rossi, Trenta (16’ st N’Dri), Mastrantonio, Di Rollo, Brighi, Perutti. A disp. D’Adamo, Della Canfora, Marchini, Restante, Romagnoli, Petitta, Lo Russo. All. Lucani.

Arbitro: Bernardini di Ciampino (Caprari e Viziru)

Reti: 44’ pt Gunnella, 12’ st Santarelli, 22’ st Festa, 26’ st Mostarda, 30’ st Brighi, 48’st Chelebi

Note. Ammoniti: Santarelli, Monaco, De Dominicis (C), Brighi (S). Angoli: 3-5. Recupero: 1’ pt-3’ st.