di Andrea Giannini

RIETI - Test precampionato terminati per il Cantalice guidato dal tecnico Simone Patacchiola. Tre le amichevoli svolte al fine di iniziare nel migliore dei modi la prossima stagione che prenderà il via domenica 2 settembre in casa della Maglianese. Subito un derby fuori dalle mura amiche per la formazione reatina che ha l’obiettivo di vincere e convincere.



IL COMMENTO

Simone Patacchiola, tecnico Cantalice

«C’è tanta voglia di far bene che si è notata anche durante le amichevoli. Tanta anche la competizione tra i ragazzi che spingerà loro a migliorare. L’obiettivo è la salvezza ma di sicuro cercheremo di disputare un’ottima stagione».



LA ROSA

Portieri: Cristian Martini (confermato), Andrea Pezzotti (confermato)

Difensori : Emiliano Agnesi (confermato), Andrea De Gennaro (dal Rieti), Alessio Fosso (dal Rieti), Matteo Fusacchia (confermato), Ivan Panfilo (confermato), Stefano Panitti (confermato), Luca Salvi (confermato).

Centrocampisti : Alessandro Beccarini (confermato), Daniele Bonifazi (confermato), Emanuele Cianetti (confermato), Luca D’Aquilio (confermato), Luca Dionisi (confermato), Leonardo Piras (dalla Narnese), Cristiano Santarelli (confermato).

Attaccanti : Simone Accardo (confermato), Jacopo Di Lorenzo (confermato), Mario Monaco di Monaco (confermato), Gabriele Orlando (confermato), Osman Suwareh (confermato), Giovanni Tiengo (dal Rieti).



LO STAFF TECNICO

Allenatore : Simone Patacchiola

Allenatore in seconda : Rugantino Dionisi

Preparatore atletico : Luca Verdecchia

Preparatore portieri : Carlo Celleno

Fisioterapista : Mattia Beccarini

Mercoledì 29 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:55



© RIPRODUZIONE RISERVATA