Cantalice vince il derby al Gudini: Valle del Peschiera ko 0-1. Tabellino e commenti

RIETI - Il derby del Gudini è del Cantalice: Mostarda fa 0-1 nel primo tempo. Adesso i biancorossi sono quarti in classifica. Per il Valle del Peschiera secondo ko consecutivo. La classifica rimane comunque molto corta.

La gara

Un minuto di raccoglimento prima dell’inizio del match in memoria delle vittime dell’alluvione che ha colpito la Toscana.

Una novità in rosa per il Valle del Peschiera, dall’Amatrice Rieti arriva Campanelli, under classe 2005 svincolatosi in settimana. Sempre per i padroni di casa assente Cenfi e Aguzzi infortunati. Per il Cantalice tanti i ragazzi in tribuna: Rossi, Accardo, Giannecchini, Paris.

Partita equilibrata ma il Valle del Peschiera con il passare dei minuti, la prima vera occasione arriva al 10’ con Colangeli che sventaglia per Floridi che davanti a Rosati al volo sfiora il palo. Cantalice che risponde con Ortenzi della distanza, la conclusione sfiora il palo. Al 36’ripartenza Cantalice, palla su Santarelli che vede in mezzo Chelebi che appoggia per Mostarda che prima salta un uomo poi batte Natali per lo 0-1. Il gol alza il morale del Cantalice che gioca a memoria, Santarelli e Mostarda sono padroni del centrocampo. Il Valle del Peschiera non riesce e costruire azioni manovrate.

La ripresa

Mister Pezzotti fa subito i primi cambi, Cianetti torna dopo un mese, Novelli dopo il colpo al sopracciglio rimediato domenica scorsa. Nella ripresa parti invertite: il Cantalice non riesce a costruire, il Valle del Peschiera ha più forze e spinge in avanti. Al 30’ Ousmane dalla distanza sfiora il palo. Al 44’ il Vdp sfiora il gol ma la palla passa tutta l’area piccola di rigore senza entrare.

L’assedio dei padroni di casa non porta il gol e il Cantalice fa suoi i tre punti.

Le dichiarazioni

Lorenzo Pezzotti, tecnico del Valle del Peschiera

«Abbiamo subito un tiro nel primo tempo ed è arrivato un gol, nella ripresa loro non hanno oltrepassato il centrocampo. Il cambio di modulo e i giocatori inseriti stavano portando il gioco e il gol non è arrivato per questione di millimetri. Ai ragazzi ho detto di continuare così e di non mollare. Limitare gli errori perché nelle ultime due gare non meritavamo di perdere.

Simone Patacchiola, tecnico del Cantalice

«Siamo andati in vantaggio il primo tempo costruendo anche un bel gioco, poi nella ripresa è normale che loro sono venuti fuori. Le nostre assenze pesano ma i ragazzi stanno dimostrando di poter stare in campo. Ora testa alla prossima».

Il tabellino

Valle del Peschiera: Natali, Severoni, Campenelli, Colasanti, Caldentey, Tunkara (17’st Ousmane), Cesaretti (2’st Cianetti), Floridi (2’st Novelli), Della Penna, Colangeli, Sgavicchia. A disp. Colasi, Fasciolo, Razzano, Fusacchia, Bangoura, Salvi. All. Lorenzo Pezzotti

Cantalice: Rosati, Massimi, Agnesi, M.Mostarda, Pizzoli, Iacoboni (15’st Caizza), Lo.Mostarda, Santarelli, Tiengo (27’st Di Marco), Ortenzi (38’st Brucchietti), Chelebi. A disp. Giovannelli, Miluzzi, Sestili, Maroccia, Dionisi, Seguiti. All. Simone Patacchiola

Arbitro: Caniglia di Roma 1 (Ceraulo e Sottile)

Marcatori: 36’pt Mostarda.

Note. Ammoniti: Cianetti (V), Santarelli, Chelebi (C). Angoli: 3-2 Recupero: 0’pt-4’st