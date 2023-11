Poker del Cantalice sul campo del Real San Basilio: 1-4 e nono risultato utile di fila. Panfilo: «Avanti così»

RIETI - Un super Cantalice espugna il Giorgio Castelli: i reatini vincono 4-1 sul campo ospite. Nono risultato utile consecutivo, ritmo da grande squadra. I biancorossi occupano il quarto posto a 20 punti ma la vetta del girone B dista sole tre lunghezze.

La gara

Il Cantalice fa sua la gara per tutti i 90’. Il possesso palla è dei reatini ma nel corso del primo tempo il vantaggio arriva solo al 35’ con Ortenzi che conclude in rete una bella azione manovrata.

Nella ripresa il primo gol di Tiengo della stagione porta lo 0-2. Il Real San Basilio si sbilancia in avanti per riprendere la gara e dopo una serie di contropiedi, prima Lorenzo Mostarda poi Giannecchini siglano il poker. È 0-4.

Nei minuti finali i padroni di casa accorciano su corner poi nel recupero Giovannelli para anche un rigore.

Le parole del presidente Franco Panfilo

«La squadra sta dimostrando tutte le sue qualità, ognuno mette dentro il massimo e i risultati arrivano. Abbiamo svolto una grande partita, in controllo dall’inizio alla fine per di più su un campo ostico. Siamo felici. Non ci aspettavamo questa partenza ma conosciamo i nostri punti di forza. Il campionato è lungo ma vogliamo continuare così».