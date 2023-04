Cantalice, con il Riano al Ramacogi arriva una sconfitta 0-1

RIETI - Al Ramacogi il Cantalice si ferma: 0-1 contro il Riano. Quinto posto ancora padroneggiato dai reatini. I reatini ormai senza motivazioni hanno a disposizione le ultime due gare per consolidare solo il quinto posto.

La gara. Il Cantalice ha il pallino del gioco nel corso de primo tempo, non rischia nulla ma allo stesso tempo non riesce a pungere nelle occasione che si presentano.

Stesso copione nella ripresa ma al 28’ sull’unica occasione degli ospiti, il Riano passa in vantaggio. Il Cantalice non riesce a trovare il gol del pari. Termina così il match.

Le dichiarazioni del tecnico Simone Patacchiola. “Sono rammaricato perché era una partita che dovevamo vincere. Non abbiamo approcciato la gara con le giuste motivazioni e quando scendi in campo in questo modo non si fanno belle figure”.