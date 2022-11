Il Cantalice sconfitto al Ramacogi dal Real San Basilio saluta la Coppa Italia

RIETI- Termina al Ramacogi il percorso del Cantalice in Coppa Italia di Promozione: il Real San Basilio passa 0-2. Dopo il ko riportato nella gara di andata (3-2) il totale neo 180' è 2-5 per i romani. I biancorossi, sono usciti ai 16esimi del torneo ed ora nessuna reatina è presente alla competizione.

La gara

Cantalice che si presenta al match fortemente rimaneggiata, Mattei e Massimi assenti in extremis.

La prima frazione di gioco termina a reti bianche. Pezzotti è l’unico a far paura alla difesa ospite ma la gara prosegue in parziale equilibrio.

Nella ripresa sale il San Basilio, fisicità e cambi fanno la differenza e al 15’ arriva il vantaggio dei romani dopo una bella azione manovrata. Il gol non viene accusato dal Cantalice che cerca il pari ma le occasioni stentato a presentarsi e al 40’ dopo un errore su un passaggio orizzontale arriva lo 0-2. Pochi secondi dopo il raddoppio Giuli, under 2004 del Cantalice, viene espulso per doppia ammonizione e i padroni di casa terminano il match in inferiorità numerica.

Le parole del presidente Franco Panfilo

“I ragazzi hanno dato tutto quello che potevano. Le assenze e la gara di andata ci hanno condizionato. Non stiamo passando un bel momento ma dobbiamo fare gruppo e lo supereremo tutti insieme. Sul mercato? Siamo in cerca di un centroavanti per sopperire alla difficolta realizzativa ma non è facile, in più qualche under andrà in prestito”.