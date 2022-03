Cantalice infila il tris, battuto anche il quotato Villalba: al Gudini Monaco decisivo (1-0). Foto. Patacchiola: «Avanti così»

RIETI - Un Cantalice in splendida forma supera 1-0 il Villalba: Monaco la chiude nella ripresa. Al Gudini i reatini infilano il tris di vittorie consecutive nelle ultime tre uscite.

I tre punti lasciano il Casal Barriera, penultimo a +3, sconfitto in casa dell’Indomita Pomezia e si avvicinano a -4 il Real Rocca di Papa, che occupa l’ultimo posto disponibile per i playout, dopo il 2-2 con lo Sporting Ariccia.

La gara

In panchina si rivede un viso molto conosciuto per il pubblico del Cantalice e soprattutto per il calcio reatino: Simone Accardo veste nuovamente la maglia del Cantalice. L’attaccante dei biancorossi si è allontanato dal terreno di gioco per motivi personali durante questa stagione, è tornato nel rush finale e darà sicuramente una grande mano a raggiungere l’obiettivo dei reatini. Alla gara presente anche il bomber dell'Ascoli Federico Dionisi.

Contro un Villalba più forte ma rimaneggiato, il Cantalice fa la propria partita e vince meritatamente. Già in avvio di partita i padroni di casa sfiorano il vantaggio con una doppia conclusione in area di rigore. Il centrocampo funziona alla perfezione, Mattei e Pezzotti svolgono un gran lavoro provando a innescare un ottimo Monaco, che in più occasioni impensierisce l’ex Rieti Mennini.

La svolta arriva nella ripresa: aumenta la qualità del gioco dei padroni di casa, ma il gol tarda ad arrivare. È così a sbloccare il match ci pensa capitan Monaco, bravo a capitalizzare con un bel colpo di testa un cross di Battisti. Gli uomini di mister Leone non ci stanno e tentano la reazione: il Villalba va all’arrembaggio e sfiora il gol del pareggio, a salvare il punteggio ci pensa una grande parata di Scaramuzzino.

Le dichiarazioni

Il tecnico Simone Patacchiola: «I ragazzi hanno disputato una grande partita, nel corso del primo tempo abbiamo messo in campo un gioco anche piacevole e potevamo passare in vantaggio più volte. Nella ripresa è arrivato il gol tanto atteso e nel finale siamo stati bravi a non mollare. È un peccato vedere questi risultati a fine campionato perché stiamo dimostrando solo ora che possiamo stare benissimo in questo campionato. Faremo di tutto per raggiungere questi playout. Accardo è tornato in settimana dopo motivi personali che lo hanno tenuto fuori. Per noi è un ragazzo fondamentale, ci darà sicuramente una mano in questo finale di stagione. La società e tutti i ragazzi sono stati molto contenti del suo ritorno e soprattutto del suo ingresso a pochi minuti dal termina della gara».

Il tabellino

Cantalice: Scaramuzzino, Massimi, Nobile, Mattei, Zanetthe (31’ st Gunnella), Mostarda (36’ st Agnesi), Pezzotti (43’ st Ausmane), Ortenzi (39’ st Aguzzi), Monaco (48’ st Accardo), Beccarini, Battisti. A disp. Martini, L. Rossi, Altrdjim, Kume. All. Patacchiola

Villalba Ocres Moca: Mennini, Fogli (1’ st Ficorella), Banta, D’Astolfo, Ranieri, Menicucci, Mizzoni (34’ st Di Carmine), Smaminas, Giovannazzi, Collacchi (14’ st Di Marco), Sacco (1 ’st Scorzoni). A disp. D’Artibale, Centofante, Di Giulio, Frattini, Petrucci. All. Leone

Arbitro: Bernardini di Ciampino (Santostefano e Agostino)

Reti: 29' st Monaco

Note. Ammoniti: Massimi, Mostarda, Beccarini, Scaramuzzino (C), Fogli (V)