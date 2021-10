Il campo Ramacogi devastato dalle cornacchie, Cantalice costretto a emigrare

Venerdì 22 Ottobre 2021, 12:24

RIETI - Il Cantalice e il Ramacogi non riescono a convivere insieme in questo inizio di stagione.

La lontananza forzata dovuta ai lavori di omologazione alla categoria, non ha permesso di disputare tra le proprie mura il match della seconda giornata con il Tivoli (0-3), poi un breve assaggio del prato verde alla quarta giornata contro l’Atletico Lodigiani(0-0) che ha portato anche il primo punto stagionale.

Ora i biancorossi sono costretti nuovamente a disputare la sesta giornata contro l’Indomita Pomezia lontano dal Ramacogi (si giocherà domenica al Gudini alle 11). Il motivo sono le cornacchie che hanno devastato il tappeto verde.

«Purtroppo quello che sta accadendo fa parte della natura e stiamo cercando in tutti i modi di risolvere la cosa - dice il presidente Franco Panfilo - L’azienda specializzata ci ha spiegato che il sottosuolo del prato è pieno di animali che attirano le cornacchie. Arrivano in continuazione e stanno distruggendo il manto erboso. Questa settimana giocheremo al Gudini ma nel frattempo dobbiamo assolutamente trovare una soluzione perché per la prossima dobbiamo giocare in casa».