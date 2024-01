Cantalice corsaro sul campo del Tor Lupara: 0-3 e -1 dal terzo posto. Patacchiola: «Approccio perfetto»

RIETI - Il Cantalice inizia l’anno con i fuochi d’artificio e chiude il girone di andata con tre punti: 0-3 in casa del Tor Lupara. I reatini salgono a quota 29 punti, quarti a -1 dal terzo posto. Il podio ora è vicinissimo dopo la sconfitta del Riano.

La gara

I biancorossi scendono in campo senza Rossi e Massimi. Partita che si mette subito sul binario scelto dal Cantalice. Ortenzi dà il via al tris del Cantalice intorno al 15. Accardo al 44’ raddoppia. Nella ripresa il terzo gol ha la firma di Santarelli. Il Cantalice non rischia mai nulla per tutti i 90’.

Le dichiarazioni di mister Simone Patacchiola

«Una partita mai messa in discussione. Era importante vincere e non sottovalutare una gara che poteva metterci in difficoltà dal punto di vista mentale. Siamo partiti bene ora pensiamo alla prossima».