Cantalice, vietate distrazioni sul campo del fanalino di coda Tor Lupara. Patacchiola: «Si sono rinforzati»

RIETI - Il campionato di Promozione torna per l’ultima gara di andata. Il Cantalice ritrova il rettangolo verde fuori dalle mura amiche: domani alle 11 i reatini sono ospiti del Tor Lupara, fanalino di coda del girone B.

I reatini quarti a quota 26 punti insieme al Fiano Romano sono a -4 dal terzo posto mentre le concorrenti da dietro spingono per rubare le prime posizioni. Non sono ammessi passi falsi per restare in quota e non abbandonare il sogno del podio. L’avversario sulla carta è alla mano: il Tor Lupara è ultimo anche in fase offensiva, solo nove gol realizzati in sedici giornate. Ultimo anche in fase difensiva con 42 gol subiti: più di 2,5 gol a partita.

Le parole di mister Simone Patacchiola

«Giochiamo contro una squadra che a dicembre si è rinforzata e che cercherà punti salvezza davanti al pubblico di casa. Noi dobbiamo giocare come se stessimo affrontando la prima della classe. Non sarà facile, avremo due assenze importanti come Rossi e Massimi».