Cantalice, pareggia 1-1 con lo Sporting e chiuderà quinto. Patacchiola: «Contenti di aver fatto esordire tanti giovani»

RIETI - Al Ramacogi, il Cantalice si accontenta di un buon punto contro lo Sporting Montesacro: al termine dei 90’ è 1-1. Risultato che fa sorridere più i reatini che sono ormai certi del quinto posto al termine della stagione.

La gara

Mister Patacchiola sceglie di mettere in campo tanti dei suoi titolatissimi, Lorenzo Camilli, di ritorno da poche settimane parte titolare. Un 2004 e un 2005 dal primo minuto, rispettivamente Mattia Boncompagni e Luca Matteucci.

Partita giocata fra alti e bassi, ritmi che si intervallano fra due squadre che non hanno più nulla da chiedere a questa stagione dove hanno speso tantissimo. I padroni di casa passano in vantaggio con Simone Pezzotti che segna il suo undicesimo gol in campionato, il ‘99 è bomber del Cantalice. È 1-0 all’intervallo.

Nella ripresa lo Sporting Montesacro alza i ritmi e cerca di riprendere la gara. Alzando il baricentro rischia qualcosa di troppo ma il Cantalice non ne approfitta e gli ospiti vanno sull’1-1. Nel finale tante occasioni per il Cantalice ma il risultato non si sblocca.

Le dichiarazioni del tecnico Simone Patacchiola

«Siamo contenti del risultato. È stata una partita di fine stagione dove in campo c’erano due squadre che non potevamo chiedere molto. Noi siamo contenti anche di aver fatto esordire tantissimi giovani in questa stagione».