Buon pari in rimonta per il Cantalice sul campo dello Sporting Montesacro: 2-2. Panfilo: «Tanto carattere»

RIETI - Cantalice e Sporting Montesacro si dividono la posta in palio: in casa dei romani termina 2-2. Match di altissimo livello fra due compagini strutturate per vincere. I reatini vanno sotto di due reti poi la riprendono tirando fuori il carattere che contraddistingue i ragazzi di mister Patacchiola. Il pari mantiene inalterata la posizione in classifica del Cantalice e allontana lo Sporting dalle prime della classe. Fra le fila dei reatini il primo gol i Promozione per Giordano Paris, Patacchiola negli ultimi minuti fa esordire Valerio Faraglia, ragazzo del 2006.

La gara

Partita giocata a ritmi altissimi fra due squadre che non meritano l’attuale posizione di classifica. Intorno alla metà della prima frazione due disattenzioni, su ribattuta e su una palla recuperata in uscita, colpiscono il Cantalice che va sotto 2-0. Gli ospiti rimangono in partita e a riaprirla ci pensa Francesco Mattei che mette in campo una delle sue migliori prestazioni. Prima mette dentro il gol del 2-1 grazie ad un tiro a giro da applausi poi va vicino al pari ma la sua conclusione viene neutralizzata dell’estremo difensore avversario.

Nella ripresa mister Patacchiola mette dentro forze fresche. Il giovanissimo Giordano Paris appena entrato sigla il gol del 2-2. Sul pari le occasioni non stentano ad arrivare su entrambi i fronti ma il risultato non cambia.

Le dichiarazioni del presidente Franco Panfilo

«Ho visto una delle migliori gare sia da parte nostra che dal punto di vista delle emozioni. La squadra dopo il 2-0 non si è sgretolata e ha messo in campo tanto carattere. Siamo riusciti a riprenderla grazie a Mattei che ha svolto una grandissima prestazione e a Paris. Nel finale ha esordito un ragazzo del 2006, un motivo di orgoglio per la nostra società che continua a far crescere tanti ragazzi».

Il tabellino

Sporting Montesacro: Venanzi, Pastorelli, Mattei, Mariani (42’st Gonnella), Delle Monaco, Losi, Felli, Micheli, Borrelli (36’st Nolano), Salvini, Vedemmia (23’st Zanzucchi). A disp. Paganucci, Gianmaria, Casertano, Soli, Fasca, Corrias.

Cantalice: Maloid, Massimi, Agnesi, Mostarda(47’st Faraglia), Gunnella (23’st Duina), Rossi, Boncompagni (27’st Paris), Santarelli(27’st Accardo), Mattei, Ortenzi, Pezzotti(31’st Chelebi). A disp. Giovannelli, Polidori, Matteucci, De Dominicis.

Arbitro: Imbrogno Riccardo di Ciampino (Calistroni e D’Urso)

Reti: 18’ pt Vendemmia, 26’ pt Salvini, 32’ pt Mattei, 29’ st Paris.

Note. Ammoniti: Pastorelli, Delle Monaco (S), Pezzotti, Gunnella, Mostarda (C).