Cantalice prende quota: battuto Athletic Soccer Academy 1-0. Patacchiola: «Bene, ma le palle gol vanno sfruttate»

RIETI - Il Cantalice ferma la corsa di un buon Athletic Soccer Academy: al Ramacogi biancorossi vittoriosi 1-0. Il successo consente di staccare proprio i romani e spaccare la classifica a metà.

La gara

Cantalice che fa sua la prima frazione di gioco, tiene il pallino ma non come nelle solite gare. Le occasioni stentano ad arrivare ma nessun pericolo per l’estremo difensore dei reatini. Il primo tempo si chiude a reti inviolate. Escono per infortunio Gunnella e Ortenzi. Da valutare il ginocchio di Gunnella che ha subito una distorsione.

Nella ripresa il Cantalice parte fortissimo e al 14’ ecco la firma del solito Mattei. Dopo una azione manovrata da Rossi e Accardo la sfera arriva sui piedi di Mattei che calcia in rete. La palla colpisce il palo ma torna a Mattei che di testa batte il portiere ospite. Il gol non scoraggia i romani che alzano il baricentro. Il Cantalice si abbassa ma senza troppi pericoli e gioca in ripartenza. In due grandi occasioni, Rossi e Accardo non riescono a chiudere la gara ma al triplice fischio è 1-0.

Le dichiarazioni del tecnico Simone Patacchiola

«Era una gara fondamentale per decidere da che parte stare. I ragazzi si sono fatti trovare pronti e sono molto soddisfatto. Dovevamo sfruttare le occasioni create ma loro sono una buonissima squadra».