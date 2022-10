Cantalice, non basta il rigore di Monaco: è un altro pari (1-1). Patacchiola: «Serve un miglior approccio»

RIETI - Il Cantalice non va oltre l’1-1 in casa dell’Athletic Soccer Academy. Tre pareggi nelle prime tre gare in campionato. Dopo gli ottimi risultati in Coppa, il Cantalice non trova la vittoria tanto desiderata. Troppi punti lasciati per strada.

La gara

Parte bene il Cantalice passando subito in vantaggio con Monaco al 12’ su rigore. Nel corso del primo tempo le occasioni con Pezzotti, Battisti e lo stesso Monaco non portano il raddoppio e la gara rimane aperta.

Nella ripresa i padroni di casa riportano la gara in equilibrio grazie ad una ripartenza. Impegnato più volte Dmitro Maloid, il portiere del 2002, che si è fatto trovare sempre attento sventando il possibile vantaggio dei romani. Nel finale Cantalice protagonista ancora con una traversa di Monaco e un’espulsione di Agnesi che arriva a 5’ dal termine per fallo da ultimo uomo.

Le dichiarazioni del tecnico Simone Patacchiola

«Il pari è un risultato giusto ma non ho visto il solito Cantalice. Dobbiamo approcciare meglio ogni gara, perché ognuna è difficile a modo suo. Dovevamo chiudere la gara nel corso del primo tempo, l’abbiamo tenuta aperta e l’hanno pareggiata. Loro hanno avute delle buone occasioni dove il nostro portiere ha fatto dei grandi interventi».