Cantalice, vietate distrazioni contro Setteville. «Non guardare la classifica»

RIETI - Il Cantalice dopo le ottime prestazioni contro le prime della classe, attende il fanalino di coda Setteville Caserosse. Domani alle 15 al Gudini l’opportunità per tornare alla vittoria dopo tre pareggi consecutivi.

I reatini arrivano alla gara dopo due ottimi risultati contro le prime della classe quali Monterotondo 1935 e Fiano Romano. Entrambe inchiodate sullo 0-0. Il Cantalice deve ritrovare il gol e i tre punti che possono portare i biancorossi a risalire la classifica. Gli ospiti hanno raccolto il primo punto stagionale domenica contro il Poggio Mirteto all’ultimo minuto di recupero.

Le parole del tecnico Simone Patacchiola

«Domani sarà una partita importantissima e sicuramente da non sottovalutare. Di solito gare come questa vanno affrontate senza vedere la classifica perché non è la carta che parla ma il rettangolo di gioco».