Cantalice rallenta la corsa della capolista Settebagni: 0-0 a Roma. Panfilo: «Ci mancano almeno 6 punti»

RIETI - Il Cantalice ferma sul pari la capolista Settebagni: reti bianche al Gentili di via Vittorio Trucchi. Lo 0-0 serve poco per le due compagini ma fa sorridere le rispettive avversarie che vedono accorciarsi la classifica. Quinto pareggio in sette gare per il Cantalice.

La gara

Cantalice che si presenta ancora una volta con le assenze di Monaco e Rossi, Gunnella va in panchina ma è infortunato, al suo posto Duina dopo l’ottima prestazione in Coppa Italia. Torna Agnesi, in settimana potrebbe tornare anche Santarelli.

Primo tempo dove creano di più i padroni di casa ma il Cantalice si divora due possibilità per passare in vantaggio, entrambe con Pezzotti. L’estremo difensore biancorosso, Dmitro, salva le migliori occasioni per il Settebagni.

La ripresa è dei reatini: Mattei e Accardo sono i più pericolosi ed è proprio una traversa di Accardo a salvare il Settebagni. Termina così a reti bianche una gara ricca di occasioni.

Le dichiarazioni del presidente Franco Panfilo

«Abbiamo dominato il secondo tempo, peccato non aver trovato il gol. Al momento ci mancano almeno sei punti per essere dove meritiamo. Girerà anche per noi, la squadra è presente e nelle prossime settimane recupereremo tutta la rosa».