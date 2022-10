Cantalice si smarrisce nella ripresa e va ko 1-4 col S.Angelo Romano. Panfilo: «Spero sia solo un episodio»

RIETI - Duro ko per il Cantalice: al Ramacogi passa 1-4 il Sant’Angelo Romano. I tre punti in classifica iniziano a farsi sentire.

La gara

Il Cantalice torna al Ramacogi dopo la parentesi al Gudini. Il terreno di gioco, devastato nelle settimane precedenti dalle cornacchie, non è però nelle migliori condizioni. Assente Rossi e Accardo per infortunio, Agnesi fuori per squalifica.

Prima frazione di gioco dove scende in campo il vero Cantalice, padrone del gioco e delle possibilità di passare in vantaggio. Proprio il gol arriva grazie a Gunnella che di testa su corner fa 1-0 allo scadere di primi 45’.

La ripresa è da dimenticare. In pochi minuti il Sant’Angelo fa 1-2. A metà della seconda frazione il tris e nel finale gli ospiti calano il poker senza nessuna reazione del Cantalice.

Le dichiarazioni del presidente Franco Panfilo

«Dopo un grande primo tempo è successo l’inspiegabile. Abbiamo subito troppo e la squadra non è riuscita a riorganizzarsi. Non ci aspettavamo una partenza del genere. Spero sia solo un episodio. Il campionato è lungo, dobbiamo rimetterci al più presto in carreggiata».