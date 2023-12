Cantalice non smette di stupire: Sanpolese ko 1-2 e quarto posto. Patacchiola: «Grande gruppo»

RIETI - Il Cantalice fa sognare: 2-1 sul campo della Sanpolese e quarto posto saldo insieme al Riano. I biancorossi collezionano il decimo risultato utile consecutivo. Reatini che ormai sembrano inarrestabili. Domenica si divideranno la posta in palio proprio Cantalice e Riano.

La gara

Parte forte il Cantalice creando più occasioni dei padroni di casa ma non concretizza e la Sanpolese ne approfitta per passare in vantaggio sulla prima occasione. Gol su punizione ma il Cantalice recrimina un fuorigioco. Nei primi minuti il direttore di gara ammonisce Mostarda poi al 30’ il doppio cartellino giallo e il centrocampista classe ’99 viene espulso. Cantalice in dieci e sotto di un gol.

Reatini che continuano a fare la partita, mister Patacchiola mette un modulo super offensivo, passa al 3-4-2.

Nella ripresa il filo conduttore non cambia, reatini sempre in avanti e al 30’ il gol del pari con Accardo che da fuori area fa 1-1. Il tecnico vuole il gol e i tre punti e con i cambi passa a tre attaccanti. A 5’ dal termine Ortenzi su ribattuta sigla il gol della rimonta del Cantalice.

Le dichiarazioni del tecnico Simone Patacchiola

«Vittoria di gruppo che va al di là di ogni situazione, sono soddisfatto di tutti. Dimostrano ogni giorno di che pasta sono fatti. Andiamo avanti».