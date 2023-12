Cantalice sconfitto in casa dal Riano: 1-3. Patacchiola: «Pagate le assenze ma niente drammi»

RIETI - Il Cantalice non supera il test contro il Riano: al Gudini passano gli ospiti 3-1. Seconda sconfitta stagionale che arriva dopo un record di undici risultati utili consecutivi. Il ko costa la quarta posizione, ora i biancorossi sono quinti.

La gara

Partita equilibrata ma giocata non troppo ad armi pari con qualche assenza di troppo in casa Cantalice. Parte forte il Riano che nel primo tempo trova il goal del vantaggio su punizione. Da qui inizia la rincorsa del cantalice. La ripresa non inizia con il piede giusto dovuta soprattutto dall’infortunio del terzino destro Francesco Rossi. Poco dopo arrivano le altre due reti del Riano. Nel finale Pizzoli sigla il goal della bandiera.

Le dichiarazioni del tecnico Simone Patacchiola

«Partita sicuramente equilibrata ma avrei voluto giocarla ad armi pari con tutti i miei effettivi. Era una partita importante in questo momento della stagione, è un peccato per come sia andata. Ci può stare non facciamo drammi».