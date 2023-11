Cantalice cerca continuità sull'ostico campo del Real San Basilio. Patacchiola: «Concentrazione al top»

RIETI - Il Cantalice, dopo aver collezionato ben otto risultati utili consecutivi ed aver risalito la classifica fino al quarto posto, può sognare in grande. L’ostacolo più grande adesso è il Real San Basilio, domani alle 14:30 la sfida sul sintetico del Giorgio Castelli.

I reatini arrivano da un ottimo momento e sono rientrati tutti gli effettivi. Di fronte c’è il Real San Basilio che sta affrontando però un periodo negativo. Due settimane fa l’esonero del tecnico Andrea Simeone. I padroni di casa non vincono da quattro gare anche se sembrano in ripresa dopo il pareggio nell’ultima uscita contro il Poggio Mirteto. Fra le mura amiche non è il solito Real San Basilio, solo 7 i punti raccolti ma sarà comunque un match difficile davanti ad un pubblico caloroso.

Le parole del tecnico Simone Patacchiola

«Contro il Real San Basilio sarà durissima. Affrontiamo una squadra ostica e soprattutto in casa dove è difficile da battere. Ai ragazzi chiedo solo concentrazione al top perché se non sarà così torneremo a casa senza punti».