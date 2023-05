Cantalice chiude il campionato con una sconfitta indolore. Patacchiola: «Felice di aver dato spazio a tanti giovani»

RIETI - Il Cantalice, ormai senza nessuna motivazione perché consapevole del quinto posto effettivo, cede sul campo del Real San Basilio 3-1. I padroni di casa si aggiudicano la terza posizione in classifica.

La gara

Il Cantalice parte forte e al quinto del primo tempo passa in vantaggio: Ortenzi in buca benissimo per Matteucci che da solo davanti all’estremo difensore di casa in buca in rete per lo 0-1. Al 22’ sugli sviluppi di un corner il real San Basilio pareggia la gara con un grandissimo tiro di taglia bue che finisce sotto il sette. Al 42’ i padroni di casa rimontano la partita: Soddimo riceve un’imbucata perfetta, prima salta un difensore del Cantalice poi conclude in rete. Sul finire di primo tempo

Nella ripresa i ritmi scendono e le occasioni stentano ad arrivare fino al 30’ quando arriva il tris dei padroni di casa con Ruggero su assist di Soddimo.

Le dichiarazioni del tecnico Simone Patacchiola

«È stata la classica partita di fine stagione. Forse il risultato è un po’ troppo pesante per le occasioni che si sono viste. Avevo tantissimi assenti una squadra rimaneggiata dal portiere all’attaccante ma sono contento dei giovani che hanno giocato».