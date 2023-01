Cantalice poco concreto: col Real San Basilio è solo 1-1. Patacchiola: «Gioco ok, ma serve fare gol»

RIETI - Al Ramacogi è solo 1-1 fra Cantalice e Real San Basilio. Dopo i due ko nelle gare di Coppa, il Cantalice strappa un punto alla formazione romana frenando la sua corsa. Nulla cambia per la posizione in classifica dei biancorossi che però potevano fare un bel colpo in caso di vittoria.

La gara

Primo tempo molto equilibrato, poche le occasioni degne di nota ma è sempre Mattei a rompere gli equilibri. Al 13’ dal vertice dell’area di rigore fa partire una conclusione che a filo del terreno di gioco sorvola tutta l’area prima di centrare la rete sul secondo palo difeso dell’estremo difensore ospite. Il gol non scuote gli animi, termina così la prima frazione

Nella ripresa le beffa: al 8’ dopo un batti e ribatti in area sull’unica occasione ospite il Real San Basilio pareggia. Il gol sveglia il Cantalice che si impossessa del pallino di gioco. Le uniche occasioni arrivano nei 10’ finali. Pezzotti colpisce il palo esterno. Sulla successiva azione Mattei serve Pezzotti che a pochi metri dalla porta calcia fuori.

Le dichiarazioni del tecnico Simone Patacchiola

«Non posso rimproverare nulla i ragazzi, anzi mi voglio complimentare col loro perché si stanno adattando in molto ruoli. Oggi potevamo gestire meglio il risultato, peccato perché potevamo portare a casa i tre punti. Nel girone di ritorno dobbiamo essere più concreti. Esprimiamo un bel gioco ma dobbiamo fare gol per vincere le partite».