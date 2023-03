Cantalice, pari (2-2) in rimonta contro il Nomentum. Patacchiola: «Entrati in campo dopo aver subito due gol»

RIETI - Al Leprignano di Capena termina 2-2 il match fra Nomentum e Cantalice. Le due formazioni di dividono la posta in palio ma il risultato non fa contenta nessuna delle due pretendenti. Il Cantalice dalla sua, continua il trend i risultati positivi: sono sei le gare senza ko.

La gara

Cantalice che deve far a meno di Cristiano Santarelli per influenza.

Pronti via, il Cantalice è assente e poco lucido nei primi minuti del match e il Nomentum ne approfitta per andare sul 2-0. Il primo gol di testa, il secondo su rigore dopo un grave errore difensivo. Al 25’ sotto di due gol, i biancorossi iniziano ad entrare in partita e sullo scadere del primo tempo i reatini accorciano su corner: Mattei dal limite fa partita una conclusione fortissima che batte Somma. Si va al riposo sull’1-2.

Nella ripresa alza il ritmo il Cantalice e trova il gol del pari con Pezzotti su punizione. Nei minuti finali i reatini possono provare a mettere dentro la terza rete ma il risultato non cambia. Espulso mister Benigni nei minuti finali.

Le dichiarazioni del tecnico Simone Patacchiola

«Siamo entrati in campo dopo aver subito due gol. Complimenti a Mattei e Pezzotti per i due gol. Nel finale potevamo raccogliere qualcosa di più ma il risultato è giusto. Siamo stati assenti per la maggior parte del primo tempo».