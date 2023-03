Cantalice non va oltre l'1-1 sul campo del Grifone. Patacchiola: «Non sfruttata la superiorità numerica»

RIETI - Il Cantalice non va oltre il pari contro il Grifone Gialloverde: è 1-1. In casa dei romani le due formazioni in campo si dividono la posta il palio ma il risultato non fa contente nessuno dei due club. Il Cantalice poteva approfittare del passo falso del San Basilio per entrare nelle prime cinque della classe.

La gara

Parte forte il Cantalice, pressa alto e mette in difficoltà i padroni di casa. L’estremo difensore romano dopo aver perso palla commette fallo da ultimo uomo e viene espulso. Il Cantalice gioca per almeno 70 minuti in superiorità numerica ma il primo tempo termina 0-0.

Nella ripresa il Cantalice sulla scia dell’entusiasmo tiene il pallino del gioco ma sul più bello il Grifone recupera palla e in ripartenza sigla il goal che vale il vantaggio. Il Cantalice continua a spingere e con Accardo trova il pari. Nel finale ci provano Mostarda e Mattei ma l’estremo difensore di casa e attento a neutralizzare.

Le dichiarazioni del tecnico Simone Patacchiola

«Sapevo che sarebbe stata una partita difficilissima come avevo anticipato in settimana. Non siamo stati bravi a sfruttare la superiorità numerica, onore al Grifone che ci ha messo personalità e carattere. Demerito nostro».