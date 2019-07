© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il Cantalice si è aggiudicato il premio “Valorizzazione dei giovani calciatori” per la stagione 2018-19. Assegnato dalla Lega Nazionale Dilettanti, la squadra reatina riceve il premio di 9 mila euro. I biancorossi sono l'unico club reatino di Promozione a essere premiato, dopo una stagione ricca di successi per le squadre giovanili, vincitrici dei campioanto di appartenenza a livello provinciale.Il merito va ai giovani, a mister Simone Patacchiola e alla società che come dichiara il dg Eusebio Dionisi, anche per la prossima stagione si affiderà ai suoi giovani. Gli under saranno quindi il punto di partenza per affrontare al meglio un campionato impegnativo come quello della Promozione.«Come detto nei giorni scorsi, valorizzare i giovani è quanto ci siamo prefissati da due anni a questa parte - afferma Eusebio Dionisi - Il vivaio è sempre stato il nostro cavallo di battaglia. Investiamo tanto sulla scuola calcio e sul settore giovanile per poi raccogliere i frutti quando i ragazzi arrivano in prima squadra. Sia io come direttore sia Federico Dionisi come testimonial stiamo puntato su questo da due anni e oggi raccogliamo i frutti. Abbiamo investito tanto sui giovani, sulle strutture e sullo staff. Stiamo programmando il ritiro del settore giovanile che forse si terrà prima di quello della prima squadra. Non che vogliamo mettere in secondo piano la prima squadra, dato che questa è il trampolino di lancio dei giovani, ma bisogna investire sul vivaio: lo stiamo allestendo affinché sia ultra competitivo nei campionati regionali, almeno nelle fasce che si avvicinano alla prima squadra. Abbiamo instaurato un eccellente rapporto con la Ternana per la valorizzazione dei nostri giovani».«Abbiamo intenzione di puntare su sei o sette giocatori esperti che conoscono bene la Promozione e le categorie superiori e affiancare loro tutti i nostri giovani anche sotto età, purché siano validi».