Cantalice, ecco Brucchietti, Mostarda e Sestili. Agostini torna ad allenarsi, Agnesi ok. Test col Cittaducale

RIETI - Anche il Cantalice ha dato il via alla preparazione: in ordine è stata l’ultima reatina a scendere in campo. I biancorossi hanno aperto le danze lunedì 21 agosto al comunale di Via Costa.

Circa trenta i presenti al primo allenamento stagionale tra volti nuovi, giocatori che in passato hanno già indossato la casacca biancorossa e ragazzi provenienti dal vivaio del club.

Il mercato

Intanto dopo le numerose uscite nel mercato estivo sono subentrati tre nuovi volti: tutti ex Bf Sport. Il primo è Angelo Brucchietti, difensore centrale classe 1998 è. Un ritorno in maglia Cantalice, dopo averla vestita nella stagione 2016-17. La seconda new entry è Flavio Sestili, attaccante esterno classe 2003 è ancora under e può essere una valida alternativa nell’undici di mister Patacchiola. Il terzo nuovo arrivo è Luca Mostarda. Terzino destro classe 2001, dopo essere stato ad un passo dal Valle del Peschiera, il giovane si è diretto verso il Cantalice, ad un passo da casa essendo nativo di Poggio Bustone.

Agli ordini di mister Simone Patacchiola è tornato ad allenarsi Orlando Agostini, attaccante classe 2000 un ex biancorosso negli anni passati.

Mentre Emiliano Agnesi, dopo essersi svincolato nella passata stagione, ha firmato nuovamente con i colori biancorossi.

Il club è sul mercato alla ricerca di un attaccante e di un portiere.

Le amichevoli

La prima amichevole sarà al comunale di via Costa il 9 settembre contro Cittaducale, club neopromosso in Prima categoria. In programma ulteriori due amichevoli con Palombara e Astrea ma giorni e orari sono da definire.

Come da programma al Ramacogi sono iniziati i lavori per la realizzazione delle tribune tanto volute. I biancorossi inizieranno la stagione al Gudini per poi tornare a “casa” al termine dei lavori.