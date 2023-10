Cantalice sul campo dell'Atletico Lodigiani con tante assenze. «Vogliamo portare punti a casa»

RIETI - Il Cantalice va in trasferta: alle 11 i biancorossi sono ospiti dell’Atletico Lodigiani. Reatini che arrivano alla gara con molte assenze.

I padroni di casa sono reduci da un brutto ko in casa del Poggio Mirteto (0-4) e vorranno sicuramente rifarsi. Il reparto difensivo così come quello offensivo non preoccupa il Cantalice ma non sono concessi cali di concentrazione. Il Cantalice deve necessariamente migliorare il reparto offensivo. Nelle ultime tre gare solo un gol fatto, per di più da parte di un difensore.

Le parole del tecnico Simone Patacchiola

«Sappiamo che la Lodigiani viene da due brutte sconfitte ma questo non significa che sarà una gara facile. troveremo sicuramente una squadra con voglia di riscatto, da parte nostra peseranno le assenze di Agnesi, Rossi, Matteucci e forse Giannecchini, però chi scenderà in campo dovrà dare il massimo perché vogliamo portare punti a casa».