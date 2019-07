Ultimo aggiornamento: 10:20

RIETI - Il Cantalice pensa alla prossima stagione e dopo la conferma del tecnico Simone Patacchiola alla guida della futura formazione, punta a modificare le basi societarie. «Stiamo cercando di riformare l’organigramma», queste le parole del presidente Sandro Ciogli. Parole che fanno pensare a possibili nuovi innesti ai vertici della società.Presidente cosa sta succedendo intorno al Cantalice? «Il club non è più un giocattolo è qualcosa di più grande, credo si possa definire come un’azienda - spiega Ciogli - La società è cresciuta a dismisura e il mio tempo a disposizione è veramente poco per motivi lavorativi, come lo è per molti altri al suo interno. Dobbiamo cercare di razionalizzare questa cosa e vedremo cosa succederà nei prossimi giorni».A questo punto non ci resta che aspettare le ultime decisioni. I tempi stringono, le iscrizioni per il campionato di Promozione scattano l’8 luglio (termine il 18) e una volta concluso l’aspetto societario si dovrà pensare ai giocatori che formeranno la rosa per la stagione 2019-20.