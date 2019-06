Ultimo aggiornamento: 10:23

RIETI - Il Cantalice riparte dalla conferma di mister Simone Patacchiola. Il tecnico, dopo la passata esperienza nel club biancorosso, è deciso a migliorarsi e a superare gli ostacoli incontrati nella precedente stagione.La sua riconferma arriva dal presidente Sandro Ciogli, queste le sue parole rilasciate a II Messaggero: «Il mister è confermato anche per la prossima stagione e ripartiremo proprio da lui».State allestendo anche la rosa? «Con alcuni giocatori presenti dalla precedente annata ci siamo scambiati qualche parola mentre con altri lo faremo a breve - afferma il presidente dei club biancorosso - Il nostro intento è confermare la maggior parte di loro, sono tutte valide persone. Ovviamente si dovrà fare qualche ritocco per rendere la squadra più competitiva e all’altezza del campionato».Il tecnico Patacchiola conferma il rinnovo: «Siederò nella panchina del Cantalice anche nella prossima stagione e come progammato con la società arriveranno anche le conferme della maggior parte dei giocatori presenti nella precedente annata, a meno che qualcuno non vorrà rimanere».Come accennato dal presidente si faranno dei cambianti in rosa. «Si dovranno fare dei ritocchi - spiega Patacchiola - perché come successo lo scorso campionato, dopo dicembre, numericamente eravamo a corto di giocatori. Stiamo osservando anche qualche altro giocatore per affrontare il prossimo campionato. Si deve cercare qualche altra pedina importante ma in linea di massima saranno molti i giocatori che spero rimarranno. In fondo, tralasciando il girone di ritorno, la rosa si è dimostrata all’altezza del campionato e da qui abbiamo intenzione di ripartire».Siete anche in cerca di under? «Gli under che andremo a utilizzare saranno quelli del nostro settore giovanile - replica Patacchiola - e la maggior parte sono stati impiegati come fuori quota anche nelle giornate finale della passata stagione».