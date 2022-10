Cantalice, arriva un portiere dall'Ucraina: il 2002 Maloid Dmitro. Panfilo: «Felice di ospitarlo»

RIETI - Il Cantalice si rinforza fra i pali. Dall’Ucraina arriva Maloid Dmitro, estremo difensore classe 2002. Il giovane, under alto quasi 1.90, vestirà biancorosso. Il ragazzo di origine Ucraina, affianca Martini utilizzato nelle prime gare ufficiali. Maloid ha firmato con il club in serata ma è da circa un mese che svolge allenamenti alla corte di mister Simone Patacchiola. Si parlava di lui già da qualche settimana, ma solo in serata è arrivata la firma.

Le parole del presidente Franco Panfilo: «La società è felice di ospitare un ragazzo che viene da una terra martoriata dalla guerra. Maloid giocava già in Ucraina, abbiamo avuto contatti con lui qualche mese fa e già da un mese si allena con la squadra. Ovviamente si dovrà misurare con gli altri portieri già presenti ma siamo fiduciosi».