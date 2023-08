Cantalice, avvio durissimo: subito un doppio derby. Panfilo: «Non so con quale criterio è stato fatto il girone

RIETI- Il Cantalice debutterà in casa: al Gudini sarà derby contro il Poggio Mirteto. La prima di Coppa Italia, valida per i 32esimi, è datata per il 27 settembre (andata) mentre l’11 ottobre il ritorno. I biancorossi giocheranno le gare casalinghe nel pomeriggio al Gudini fino al termine dei lavori al Ramacogi.

IL GIRONE B

Athletic Soccer Accademy, Cantalice, Casal Barriera, Fiano Romano, Fc Rieti, Monterotondo 1935, Poggio Mirteto, Pol. Sant’Angelo Romano, Real San Basilio, Riano, Sanpolese 1961, Settebagni, Setteville Caserosse, Sporting San Cesareo, Tor Lupara, Valle del Peschiera, Viterbese calcio.

Le prime impressioni del presidente Franco Panfilo: «Non so con quale criterio è stato fatto il girone. Siamo perplessi, geograficamente ci sono realtà molto distanti. Un girone stravolto e non so perché. Sarà una stagione difficile ma ce la metteremo tutta».

LE GARE

Andata (17/09/23) – Ritorno (14/01/24)

Cantalice-Poggio Mirteto

Andata (24/09/23) – Ritorno (21/01/24)

Fc Rieti- Cantalice

Andata (1/10/23) – Ritorno (28/01/24)

Casal Barriera-Cantalice

Andata (8/10/23) – Ritorno (4/02/24)

Cantalice-Fiano Romano

Andata (15/10/23) – Ritorno (11/02/24)

Monterotondo 1935-Cantalice

Andata (22/10/23) – Ritorno (18/02/24)

Cantalice-Setteville Caserosse

Andata (29/10/23) – Ritorno (25/02/24)

Sant’Angelo Romano-Cantalice

Andata (1/11/23 – Ritorno (3/02/24)

Cantalice-Settbagni

Andata (5/11/23) – Ritorno (10/03/24)

Valle del Peschiera-Cantalice

Andata (12/11/23) – Ritorno (13/03/24)

Cantalice-Viterbese

Andata (19/11/23) – Ritorno (24/03/24)

Real San Basilio-Cantalice

Andata (25/11/23) – Ritorno (3/04/24)

Riposo

Andata (3/12/23) – Ritorno (7/04/24)

Sanpolese-Cantalice

Andata (10/12/23) – Ritorno (14/04/24)

Cantalice-Riano

Andata (17/12/23) – Ritorno (21/04/24)

Sporting San Cesareo-Cantalice

Andata (20/12/23) – Ritorno (28/04/24)

Cantalice-Athletic Soccer Accademy

Andata (7/01/24) – Ritorno (5/05/24)

Tor Lupara-Cantalice