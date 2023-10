Cantalice trova conferme: è 2-2 sul campo dell'Atletico Lodigiani. «Tante assenze, pari giusto»

RIETI - Il Cantalice trova continuità: sul campo dell’Atletico Lodigiani un punto a testa fra le due formazioni in una gara che termina 2-2. Quinto risultato utile consecutivo, il quarto pareggio in sette gare.

La gara

Partono bene i reatini che a pochi minuti dal fischio d’inizio passano in vantaggio con Accardo che da fuori area fa partire un tiro ad incrociare che vale il gol del vantaggio. Poco dopo Paris si infortuna e il Cantalice gioca per quasi tutta la gara con due classe 2005 in campo.

Nella ripresa i padroni di casa alzano il ritmo e trovano il gol del pari. Dopo il pareggio viene espulso il classe 2005 Miluzzi e il Cantalice gioca per 20’ in inferiorità numerica. Sotto di un uomo subisce il gol del 2-1. Nel finale su mischia dopo un corner arriva il gol di Massimi e il pari del Cantalice,

Le dichiarazioni del tecnico Simone Patacchiola

«Ad inizio gara potevamo chiedere i tre punti per come siamo partiti poi per come si è messa nel finale il pari è il risultato più giusto. Siamo scesi in campo con tante assenze ma i ragazzi hanno dato tutto e siamo riusciti a portare a casa un buon punto».