Il Cantalice a Cascia per l'allenamento congiunto con l'Ascoli del bomber di casa Dionisi

RIETI - Dopo l’amichevole ad Amatrice anche il Cantalice ha avuto l’onore di svolgere un allenamento congiunto con l’Ascoli Calcio. Iniziato alle 17:30 al campo sportivo di Cascia (dove l’Ascoli sta svolgendo la preparazione), l’incontro è terminato 6-0 per i padroni di casa. Una grande opportunità sorta anche grazie all’ottimo rapporto del club marchigiano e soprattutto del bomber Federico Dionisi con la formazione reatina.

Presente durante l’allenamento congiunto oltre a buona parte della rosa, molti ragazzi del settore giovanile del Cantalice al fine di dare loro l’opportunità di essere direttamente a contatto con professionisti.

Le parole del presidente Franco Panfilo: «Ringraziamo l’Ascoli per l’invito è l’accoglienza, abbiamo svolto un allenamento congiunto terminato con una gara amichevole. Nel corso del primo tempo è scesa in campo la nostra squadra titolare la quale nel corso del mercato subirà almeno tre innesti. Nella ripresa ampio spazio ai nostri giovani. È stata veramente una bella esperienza per tutti. Il nostro lavoro rimane quello di valorizzare il settore giovanile».

Il Cantalice, dopo la beffarda retrocessione dal campionato di Eccellenza, si ritrova per la prima volta. Riunito tutto il gruppo della storica stagione che fra circa un mese tornerà in campo per il prossimo campionato di Promozione. Il ritrovo a Cascia è stata poi una opportunità per programmare la stagione: il giorno del raduno, le amichevoli e il mercato.

Su quest’ultimo il Cantalice ha già riconfermato il gruppo storico, in dubbio solo qualche giocatore. Scaramuzzino ha dato l’addio al calcio giocato e il club è ora alla ricerca di un portiere, i contatti si estendono anche al territorio romano, nei prossimi giorni arriverà la fumata bianca. A completare la rosa l’arrivo di qualche under.

L’ultima novità annunciata dal presidente è la partecipazione al torneo Scopigno Cup da parte dei giovani 2006, torneo che andrà in scena dal 30 agosto al 2 settembre.