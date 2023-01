Cantalice gioca meglio e crea di più, ma sul cmapo del Riano è solo 0-0. Patacchiola: «Meritavamo i tre punti»

RIETI - Cantalice e Riano si dividono la posta in palio: sul campo dei romani termina 0-0. Un punto a testa che fa contente entrambe le formazioni situate nella perfetta metà del girone. Risultato più amaro per il Cantalice per la prestazione mostrata.

La gara

Pronti via, in campo due formazioni che si conoscono molto bene, entrambe sono reduci da un amaro percorso in Eccellenza. Tutti presenti fra i biancorossi, torna anche Accardo dopo l’infortunio.

Cantalice che fa la gara, tiene il pallino del gioco creando anche molte occasioni con Mattei, Accardo e Pezzotti. Le numerose azioni manovrate non portano al gol sperato e il match termina a reti bianche. Mai impegnato l’estremo difensore reatino.

Le dichiarazioni del tecnico Simone Patacchiola

«Abbiamo messo in campo forse la migliore prestazione da inizio anno ma non è bastato. Sono molto soddisfatto dei ragazzi, peccato perché meritavano i tre punti».