Cantalice infila il tris al Riano (3-0) e torna a sperare. Panfilo: «Fondamentale crederci ancora»

RIETI - Al Ramacogi il Cantalice fa 3-0 al Riano e tiene accese le speranze di entrare nei playout. I tre punti tolgono i biancorossi dalla penultima posizione del girone, ora occupata dal Casal Barriera. Per differenza reti i reatini si prendono la terzultima posizione del girone a -6 dal Real Rocca di Papa che occupa l’ultimo posto disponibile per disputare i play out. I risultati dell’ottava di ritorno permettono ai reatini di riprendere ossigeno ed avvicinarsi alle concorrenti prima del rush finale, fondamentale per continuare il percorso nel massimo campionato regionale.

La gara

Cantalice in campo con tutti gli effettivi. Reatini che scendono in campo vogliosi di strappare i tre punti. I ragazzi di mister Patacchiola tengono molto bene il pallino del gioco, non rischiando in nessuna occasione. Le azioni più pericolose non portano al risultato sperato, buone anche le parate dell’estremo difensore avversario. Lo 0-0 all’intervallo rischia di far innervosire i biancorossi.

Nella ripresa il Cantalice si presenta più cinico. Al 17’ è Mattei a togliere l’equilibrio: il giovane riceve palla da corner sul limite dell’area di rigore, cerca e trova il primo palo ed è 1-0. Il risultato porta tranquillità nei reatini che gestiscono meglio i restanti minuti di gioco. Poco dopo mister Patacchiola inizia con i cambi: al 27’ dentro Massimi al posto di Beccarini, al 32’ fuori Monaco per Altrjim. Gli innesti cambiano ancora la gara. Al 35’ ancora da corner il neo entrato Altrjim è il più lesto a trovare il gol del 2-0. Al 38’ Massimi su ripartenza sigla il tris dopo un batti e ribatti.

Le dichiarazioni

Il presidente Franco Panfilo: «Vittoria molto importante, i ragazzi ci credono ancora e questo è fondamentale. Tra di loro molti giovani stanno crescendo. Ora arrivano le gare più importanti per la nostra stagione. Ci crederemo fino alla fine».