Assenze e stanchezza penalizzano il Cantalice: passa il Riano 1-3, reatini fuori dalla Coppa. Patacchiola: «Buon test»

Domenica 5 Settembre 2021, 19:27

RIETI - L’esordio nel massimo campionato regionale piega il Cantalice: in Coppa Italia di Eccellenza passa il Riano per 1-3. La sfida andata in scena al Pierangeli di Monterotondo Scalo per l'indisponibilità del Ramacogi rimane solo nella memoria dei reatini che escono dalla Coppa. Ora a pieni giri per il resto della preparazione per il torneo più importante, il 19 settembre la prima gara di campionato in casa della Pro Calcio Tor Sapienza.

La gara

Pronti via e il Cantalice si tuffa subito in Eccellenza anche se con una formazione molto rimaneggiata, tanti under in campo e a disposizione a causa di assenze importanti come quelle di Beccarini, Camilli, Santarelli e Di Carlo.

La prima frazione di gioco si mantiene molto equilibrata nonostante lo svantaggio dei biancorossi che arriva al 13’ del primo tempo col gol di Marconi. il Cantalice non molla e tiene testa al Riano facendo anche paura all’estremo difensore ospite con le conclusioni che arrivano dai piedi di Pezzotti e Mattei.

I primi 45’ terminano sul risultato di 0-1. Il primo quarto d’ora della ripresa è un copione della prima frazione. Il Cantalice spinge in avanti ma è il Riano a fare più male: al 14’ il gol del raddoppio di Dinasi taglia le gambe dei reatini. I due gol e la fatica nelle gambe dovuta ai pochi giorni di preparazione fiaccano la concentrazione dei reatini e al 26’ ecco il terzo gol degli ospiti: doppietta personale di Dinasi. L’orgoglio dei ragazzi di mister Patacchiola viene fuori per siglare il primo gol della stagione: Agnesi, sugli sviluppi di un corner, al 39’ mette la firma sulla prima rete in Eccellenza.

Le dichiarazioni

«Sicuramente una sconfitta non ci riempie mai di gioia ma sono soddisfatto dei ragazzi – dichiara il tecnico Simone Patacchiola – Il caldo, la trasferta su un nuovo campo, l’inizio della stagione in ritardo e in un’altra categoria e le numerose assenze pesanti hanno inciso sul risultato. Ci siamo spinti in avanti con qualche occasione poi la stanchezza si è fatta sentire. Comunque, è stato un buon test».