Cantalice, 2-2 in rimonta col Real Rocca di Papa. Foto. Zona playout a -1. Panfilo: «Ce la stiamo mettendo tutta»

RIETI - Il Cantalice fallisce l’obiettivo di strappare i tre punti per posizionarsi dentro la zona playout: al Ramacogi termina 2-2 col Real Rocca di Papa.

Il pareggio consente comunque ai biancorossi di avvicinarsi a -1 dalla Vigor Perconti prossima avversaria dei reatini. Dopo essere andati sotto nel corso del primo tempo, Monaco e Beccarini la pareggiano nella ripresa .

La gara

Mister Patacchiola lascia i suoi nelle mani di Nesta e Santacroce, per motivi di salute il tecnico non può far parte della gara.

Approccia male la gara il Cantalice e nei primi 20’ è 2-0 per il Real Rocca di Papa: Nanni fa doppietta su due punizioni dal limite, una al 10’ l’altra al 17’. Sotto di due gol il Cantalice del primo tempo tiene comunque un buon possesso palla abbassando il buon umore degli ospiti.

La ripresa è dei padroni di casa: passa un solo giro di lancette quando è ancora Monaco ad accorciare le distanze con il sesto gol nelle ultime quattro uscite: il numero nove di testa su cross batte Valente. Il Cantalice spinge ancora in avanti, vuole e si prende il pareggio: al 20’ Beccarini viene imbucato nel mezzo della difesa avversaria e trafigge ancora Valente che non può fare nulla. Nel finale prima Mattei si divora il gol del vantaggio su una grande risposta dell’estremo difensore ospite poi propio i romani colpiscono la traversa.

Le dichiarazioni

Il presidente Franco Panfilo: «Dopo un avvio preso sottogamba abbiamo recuperato bene la gara riportandola sui binari giusti. L'aspetto mentale oggi ha pesato molto, anche sul pareggio pensavamo di portarla a casa invece abbiamo rischiato anche di perderla. Sicuramente non potevamo fare tutte vittorie fino alla fine ma ce la stiamo mettendo tutta. Testa alla prossima, un'altra gara fondamentale».

Il tabellino

Cantalice: Scaramuzzino, Rossi, Nobile, Mattei, Massimi, Zanetthe, Pezzotti, Ortenzi, Monaco, Beccarini, Battisti. A disp. Martini, Rossi, Chelebi, Ousmane, Kume, Accardo, Aguzzi, Gunnella, Agnesi. All. Nesta-Santacroce

Real Rocca di Papa: Valente, Cameo, Laziz, Di Saverio, Boninsegna, Millozzi, Anastasio, Ippoliti, Sebastianelli, Nanni, Marchionni. A disp. Santos, Cianci, Petrizza, Baroni, Bisconti, Emili, Demofonti, Fantellizzi, Piccirilli. All. Iardino

Arbitro:Collier di Gallarate (Scionti e Ciprian)

Reti:10’ e 17’pt Nanni, 1’st Monaco, 20’st Beccarini

Note. Espulso Beccarini dalla panchina.