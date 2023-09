Cantalice, tre punti al debutto e Poggio Mirteto ko 1-0: decide Ortenzi. Tabellino e commenti

RIETI- Il primo derby tutto reatino è del Cantalice: 1-0 sul Poggio Mirteto. Segna Ortenzi su rigore.

La gara

Gara equilibrata fino al momento del vantaggio dei padroni di casa poi il penalty realizzato da Ortenzi e la gara per i mirtensi si mette in salita. Il Cantalice dopo il vantaggio ha le occasioni per raddoppiare ma non centra la porta. Nella ripresa un palo, una traversa e due gol annullati per fuorigioco sono le occasioni arrivate sui piedi della squadra di mister Domenici. Mirtensi che alzando il baricentro rischiano anche qualcosa di troppo, il Cantalice su ripartenza può far male ma Luciani è attento a non allungare lo svantaggio.

Le dichiarazioni

Il tecnico del Cantalice, Simone Patacchiola: «Abbiamo disputato un ottimo primo tempo con delle belle azioni e un vantaggio meritato. Nella ripresa siamo scesi fisicamente, loro si sono riversati in avanti ma abbiamo tenuto bene il risultato».

Il ds del Poggio Mirteto, Alessandro Pieroncini: «Sono ampiamento soddisfatto dei ragazzi.

Hanno dato l’anima in campo. È stata una bellissima gara, condita anche da un po' di sfortuna. Il pareggio era secondo me più giusto ma alziamo la testa e andiamo avanti».

Il tabellino

Cantalice: Giovannelli, Massimi, Agnesi, M.Mostarda, Miluzzi, Rossi, L. Mostarda, Santarelli, Suma, Ortenzi, Paris. A disp. Castrucci, Accardo, Brucchietti, Sestili, Giannecchini, Di Marco, Mostarda, Tiengo, Giuli. All. Simone Patacchiola

Poggio Mirteto: V.Luciani, Papi, Fabri, Rodolfi, Varsalona Pileri, Ciaccio, Paoloni, Del Vecchio, Ceccarelli, M.Luciani. A disp. Sechi, Colamedici, Morelli, Petroni, Lulli, Thau, Miconi, Marcelli, Mamarang.

Arbitro: Battaglia di Albano Laziale (Rutigliano e Zega)

Marcatori: Ortenzi.