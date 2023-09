Cantalice-Poggio Mirteto, il derby al debutto è servito al Gudini. Le aspettative dei tecnici

RIETI - L’attesa è finita, domani riparte il campionato di Promozione. La stagione delle reatine inizia forte: subito un derby, alle 17:30 al Gudini c’è Cantalice-Poggio Mirteto.

Due realtà e due tecnici che si conoscono molto bene ma due storie diverse durante la stagione estiva. I padroni di casa giocheranno al Gudini per buona parte della stagione in quanto il Ramacogi è oggetto di lavori alle tribune. Gli ospiti invece sono tornati ad allenarsi al Valletonda fresco di inaugurazione per la posa del sintetico. Sul fronte mercato estivo il Cantalice ha perso forse le sue pedine più importanti. C’è stato mercato in entrata ma i frutti si osserveranno durante la stagione. Sulla sponda mirtense il lavoro del ds Alessandro Pieroncini è stato abbondante, si è incentrato su giovani di qualità con esperienza anche in categorie superiori. C’è tanta voglia di vederli all’opera.

Le parole dei tecnici

Simone Patacchiola, tecnico del Cantalice

«La prima partita dell’anno va affrontata come tutte le altre, con determinazione e concentrazione. Sappiamo di essere in un girone importante che grandi squadre e calciatori.

Non è detto che nel calcio vince sempre chi spende molto, serve anche altro».

Antonio Domenici, tecnico del Poggio Mirteto

«Si riparte con l’entusiasmo di sempre e con la voglia di proseguire un percorso importante con il Poggio Mirteto. Questa è diventata la mia seconda casa. Una società, un ambiente e un presidente a cui debbo tanto. Voglio ringraziare la società e il direttore per la rosa che mi hanno messo a disposizione. Non ci sono delle figure che per me erano dannose allo spogliatoio. Sono stato accontentato di tutte le richieste, è stato confermato il gruppo storico e per me questo vuol dire felicità. È un gruppo giovane ma predisposto al lavoro e capace di interpretare la filosofia di questo club. Voglio anche ringraziare i ragazzi che da 16 agosto hanno fatto circa 28 figure di allenamento. Ultimo grazie va al mio staff. Sulla gara si parte con una trasferta insidiosa a casa del mio amico Simone Patacchiola. È una partita che temiamo molto ma che vogliamo giocare al massimo delle potenzialità. Cominciare bene è importante».