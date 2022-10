Finisce 1-1 il derby fra Cantalice e Poggio Mirteto. Tabellino, commenti e foto

RIETI - Al Gudini termina 1-1 il derby fra Cantalice e Poggio Mirteto. Altro pari per il Cantalice, primo punto fuori casa per il Poggio Mirteto. Gara a ritmi altissimi, biancorossi sfortunati, colpiscono tre traverse in pochissimi secondi.

Il primo tempo

Per il Cantalice frai i pali debutta il 20enne ucraino Dmitro Maloid, torna Francesco Rossi dopo la squalifica, Simone Accardo ancora assente, questa volta per infortunio. In panchina torna il nome di Lorenzo Camilli. Il resto tutti under. Dal primo minuto parte il nuovo Fra le fila del Poggio Mirteto solo una novità: Fiori parte dalla panchina, al suo posto Masci. Qualche acciaccato per i mirtensi, la gara col Real San Basilio ha richiesto molte energie.

Parte forte il Cantalice ma sulla prima occasione colpisce il Poggio Mirteto. Al 6’ su rimessa laterale in fase offensiva, la palla arriva a Valerio Del Vecchio che in rovesciata fa un gol che rimarrà nei suoi ricordi e nei ricordi del pubblico mirtense. Solo applausi per lui. Il nuovo arrivato, portiere del Cantalice, non può nulla, la palla si insacca all’incrocio dei pali. Per Del Vecchio seconda rete in due giornate. Il gol galvanizza i mirtensi che spingono avanti. Il Cantalice tiene botta e si rialza ma le occasioni tardano ad arrivare. Le conclusioni, di Monaco le più pericolose, terminano sempre a pochi centimetri dalla porta difesa da Luciani. Non trovano la gioia Rossi e Pezzotti, anche le loro conclusioni terminano di poco a lato. Al 35’ tante le proteste dei padroni di casa per un tocco di mano in area ma per il direttore non c’è nulla. Poco dopo anche Mattei sfiora il palo. Al 42’ fallo netto in area su Pezzotti, questa volta è rigore. Sul dischetto va Monaco che spiazza Luciani. Il capitano biancorosso riporta la gara sul pari. Sul finire di primo tempo ancora Rossi dai trenta metri sfiora il palo. Da registrare nei primi minuti del primo tempo un infortunio a Francesco Rossi, dopo uno scontro di gioco, si procura la sospetta frattura a un dito della mano sinistra ma una volta fasciato torna in campo.

La ripresa

Riparte bene il Cantalice: al 4’ Valerio Luciani risponde benissimo ad una conclusione di Pezzotti. Primi 20’ del Cantalice, ritmi che scendono ma possesso palla dei biancorossi. Al 32’ ancora Cantalice, Ortenzi dal limite colpisce la rete esterna. Al 37’ azione clamorosa del Cantalice: in pochissimi secondi i ragazzi di mister Patacchiola colpiscono tre traverse con Monaco, Pezzotti e Chelebi. Tanta sfortuna per il Cantalice che non riesce a trovare il gol del vantaggio.

Le dichiarazioni

Il tecnico del Cantalice, Simone Patacchiola: «Abbiamo giocato nella loro metà campo per almeno settanta minuti. Hanno fatto un tiro un gol poi si sono difesi bene. Anche la fortuna non è stata dalla nostra parte».

Il tecnico del Poggio Mirteto, Antonio Domenici: «Il Cantalice è una grande squadra e il riassunto della gara è nelle tre traverse. Loro giocano un grande calcio, Mattei impressionante come lo è per noi Del Vecchio. Questa volta la fortuna è stata dalla nostra parte. Buonissima partenza di campionato. Ringrazio il Cantalice per l'ospitalità».

Il tabellino

Cantalice: Maloid, Massimi, Agnesi (25’ st Camilli), M. Mostarda(35’st Chelebi), Gunnella, Rossi (42’ st Di Carlo), Pezzotti, Mattei, Monaco, Ortenzi, Paris (12’ st Boncompagni). A disp. Martini, Duina,L.Mostarda, Kume,Battisti. All. Simone Patacchiola

Poggio Mirteto: V. Luciani, Masci, Bonifazi (25’ st M.Luciani) , Morelli (41’ st Colamedici), Calabresi, Surber, Galletti, Mamarang, Del Vecchio (49’ st Fiori), Ciaccio, Salustri. A disp. Rinalduzzi, Thau, Leti, Ceccarelli, Lulli, Marchesani. All. Antonio Domenici

Arbitro: Vetrone di Roma 1 (Vizuro e Celli)

Reti:6’ pt Del Vecchio, 43’ rig. Monaco

Note. Espulso il tecnico Patacchiola (C) per proteste. Ammoniti: Di Carlo (C) Calabresi (P) e il tecnico Antonio Domenici (P). Recupero:2’ pt-5’ st. Angoli: 7-1. Spettatori 100 circa.