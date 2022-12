Un gol lampo di Mattei spiana la strada al Cantalice: Passo Corese ko 3-0. Tabellino, commenti e foto

RIETI - Il Cantalice fa suo il derby col Passo Corese: termina 3-0. La seconda vittoria consecutiva fa risalire i biancorossi. Il Passo Corese è fermo all’ultimo posto del girone.

Il primo tempo

Il derby fra Cantalice e Passo Corese chiude il 2022. Biancorossi che necessitano del Gudini perché il terreno del Ramacogi non è nelle migliori condizioni. Fra le fila dei sabini spiccano gli ex Bf Sport Manna e Loreti che ritrovano lo stesso terreno di gioco dopo poco meno di un mese. Patacchiola mette in campo la stessa formazione scesa in campo con la Bf Sport. Assente ancora Accardo che non riesce a riprendere da un infortunio.

Passano trenta secondi quando il Cantalice è già in vantaggio dopo un azione manovrata. Mattei cambia gioco per Pezzotti, Simone allunga per Rossi sulla fascia che mette in mezzo per lo stesso Mattei che a rimorchio fa 1-0. Cantalice che rischia tantissimo al 6’: Jacquet su punizione mette in mezzo, la sfera passa tutta l’area per arrivare a Delicato che mette in rete ma per il guardalinee è fuorigioco e il gol viene annullato. Per i restanti minuti del match la sfera è dei biancorossi che vanno vicinissimo al gol con Santarelli, Mattei e Pezzotti.

La ripresa



Al 10’ della ripresa il Passo Corese perde palla sulla tre quarti campo. Il cantalice riparte con Mattei che manda in porta Pezzotti. Il numero undici freddo davanti a Serpetri fa 2-0. Ottima conclusione dopo trenta metri di corsa palla al piede. Al 30’ su cross di Pezzotti Chelebi si fa trovare pronto alla prima occasione da subentrato mettendo dentro il 3-0.

Le dichiarazioni

Simone Patacchiola, tecnico Cantalice: «Come ho detto ai ragazzi non dovevamo guardare la classifica perché poteva incidere su prestazione e risultato. I ragazzi hanno dato il massimo. Ora la sosta per ricaricare le energie».

Marcello Fioravanti, tecnico Passo Corese: «Abbiamo fatto un discreto primo tempo, poi nella ripresa troppi errori. Serve qualcosa di più. Daremo il massimo fino alla fine».

Il tabellino

Cantalice: Maloid, Massimi, Agnesi, M.Mostarda, Gunnella (35’ st Duina), Rossi (36’ st Polidori), Boncompagni, Santarelli (16’ st L.Mostarda), Mattei, Ortenzi (15’ st Chelebi), Pezzotti(30’st Paris). A disp. Giovannelli, Giuli, Matteucci, De Dominicis. All. Simone Patacchiola

Passo Corese: Serpetri, Cipriani, Pecchi, Terracina, Manna, Jacquet, Delicato (12’ st Bamba), Schenone, Amendola, Loreti, Melilli (23’ st Fratta). A disp. Mazurzyk, Pecchi, Strazzieri, Tiberi, Bonaventura. All. Marcello Fioravanti

Arbitro: Petrignani di Roma 1 (Taddei e Strippoli)

Reti: 1’ pt Mattei, 10’ st Pezzotti, 30’ st Chelebi

Note. Ammoniti:Rossi (C). Angoli:7-1. Recupero: 2’ pt- 1’ st