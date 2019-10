CANTALICE UNDER 17

CANTALICE UNDER 16

NEL WEEKEND RIPARTONO ANCHE I CAMPIONATI U17 E U16 PROVINCIALI

I giornata, girone D, U17 provinciale romano

I giornata, girone C, U16 provinciale romano

Ultimo aggiornamento: 11:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI – Cala il sipario sulla seconda giornata dei campionati U17 e U16 regionali. Fine settimana in chiaroscuro per Cantalice, che ottiene una vittoria e una sconfitta.Tra le mura amiche, i biancorossi (4 punti) superano 5-2 la Vis Subiaco (3) grazie alle doppiette di Valentini e Kume e alla rete di Ramazzotti. Daniele De Massimi, vice allenatore del Cantalice: «Nel primo tempo abbiamo preso due gol a freddo dopo aver creato diverse occasioni. Nel secondo tempo i ragazzi sono scesi in campo usando la testa, chiudendo tutti gli spazi e concretizzando ogni opportunità per andare a segno. Questa voglia ci ha prima permesso di riprendere la partita e infine di vincerla, sbagliando anche un calcio di rigore. Complimenti a tutta la squadra per la grinta e la determinazione dimostrate».Brutto k.o per i reatini (3), travolti in casa 4-0 dall’Atletico Vescovio (3). Stefano Lotto, tecnico dei cantaliciani: «Abbiamo sbagliato completamente l'approccio alla partita, andando sotto di due gol già dopo venti minuti. In seguito, è stato difficile rimettersi in carreggiata perché a livello mentale abbiamo accusato parecchio il colpo. A causa di ciò, abbiamo fatto confusione in fase di possesso e siamo stati poco equilibrati quando non avevamo palla. Congratulazioni agli avversari e testa alla prossima sfida».Nel weekend in arrivo tornano anche i campionati U17 e U16 provinciali. In entrambe le categorie, le squadre reatine giocheranno in un raggruppamento della provincia di Roma. In particolare, le formazioni U17 sono nel girone D, quelle U16 nel girone C.– Santa Lucia– Real Monterotondo ScaloCastrum Monterotondo –– SettebagniMentana –Spes Montesacro –Cesano –Circolo Canottieri Roma – Saxa FlaminiaCris – Spes MontesacroSettebagni –Sporting Sacrofano – Riano CalcioVigor Rignano Flaminio – Nuova MilviaRiposa