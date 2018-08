di Andrea Giannini

RIETI - Prosegue il percorso del Cantalice, non solo in ottica preparazione e amichevoli. Sul mercato infatti un colpo a dir poco importante per puntare ad essere protagonista nel campionato di Promozione. Dalla Narnese (Eccellenza umbra) arriva Leonardo Piras, ex Rieti e Ternana. Classe '98, ricopre il ruolo di esterno d’attacco ma può essere utilizzato anche dietro le punte. Dopo le esperienze nelle giovanili della Ternana e qualche minuto in serie D con il Rieti, il giovane è pronto ad abbracciare il progetto del Cantalice, una delle squadre reatine che punteranno a disputare un campionato di alta classifica.



«Sono molto contento della scelta fatta – dice il nuovo giocatore del Cantalice – voglio dalla mia parte mettermi a disposizione della squadra e del mister per raggiungere gli obiettivi prefissati».



In ottica preparazione sono dieci i giorni all’inizio del campionato nei quali il Cantalice punta, attraverso le amichevoli, a migliorare i suoi punti deboli. Dopo le ultime due gare con Amiternina e Pro Roma (1-1, gol di Monaco), i biancorossi avrebbero dovuto affrontare oggi il Poggio Nativo per un altro test, ma la squadra sabina si è resa indisponibile. La terza e ultima amichevole precampionato è quindi programmata per sabato 25 alle 18 al Ramagoci contro i Babadook (Prima categoria, ex Scandriglia). Poi sarà subito derby. Mister Patacchiola infatti nel primo match del 2 settembre sfiderà la Maglianese del tecnico Massimo Lucà in una partita che si prospetta ricca di colpi di scena.

Mercoledì 22 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:32



