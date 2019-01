UNDER 17 PROVINCIALE

La classifica:

UNDER 16 PROVINCIALE – ROMA (GIRONE D)

UNDER 16 PROVINCIALE – ROMA (GIRONE E)

RIETI – Cantalice è un rullo compressore: al termine dell’undicesima giornata dei campionati Under 17 e Under 16, i reatini continuano a vincere e mantengono la vetta in entrambe le categorie. Nel complesso, un weekend avaro di risultati per le altre squadre della provincia, tra le quali trova il successo solo Casali Poggio Nativo.Grazie alla vittoria per 3-2 in casa del Fiano Romano, il Cantalice consolida il primo posto in classifica. Per gli ospiti, gol di Piras, Chelebi e Picchi.Di fronte al pubblico di casa, il Casali Poggio Nativo batte 3-1 la Valle del Tevere. Decidono la doppietta di Ippoliti e la rete di Cicolani. L’unico marcatore degli avversari è, invece, Balsamo. Antonino Errante, tecnico Casali: «Complimenti ai miei ragazzi, che, con grande grinta, hanno sconfitto una buona squadra. Abbiamo giocato un ottimo primo tempo, nel quale abbiamo colpito in maniera spietata. Nella seconda frazione, abbiamo continuato a fare il nostro gioco e siamo riusciti a trovare tre punti importanti. Nonostante alcuni errori difensivi e di finalizzazione, la squadra ha mostrato una bella duttilità. Peccato per l’arbitraggio, apparso in più di un’occasione piuttosto discutibile».Finisce 1-1 la gara tra La Sabina e la Pro Calcio Studentesca. I mirtensi vanno in gol con Leti, mentre la formazione di mister Pilati segna con Cavuoto.Tra le mura amiche, pesante sconfitta per la Pro Calcio Cittaducale, superata 4-0 da Città di Palombara.Infine, Settebagni vince in trasferta 3-2 sulla Brictense.In questa giornata, turno di riposo osservato dallo Sporting Rieti.Cantalice 27; Città di Palombara 24; Settebagni 21; Fiano Romano 20; Sporting Rieti 16; Casali Poggio Nativo 14; Pro Calcio Cittaducale 13; Valle del Tevere 11; Pro Calcio Studentesca 5; La Sabina 4; Brictense 1.Lo Sporting Rieti (nono a 13 punti) cade 2-1 nella tana del Ponte di Nona (sesto a 22). Il gol dei reatini è firmato da Zanoaga.Oltre al successo e al mantenimento della vetta, grazie al 2-0 ai danni degli ospiti della Virtus Sacrofano, il Cantalice rimane ancora a punteggio pieno (27 punti in nove match disputati).Lo Sport Selci, invece, perde in casa 1-0 contro la Nuova Felgas Fabrica. I sabini rimangono secondi a 21 punti, ma vedono avvicinarsi proprio gli avversari, ora terzi a 19.