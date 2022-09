Coppa, Cantalice vince il derby d'andata: Amatrice battuta 2-1. Tabellino, commenti e foto

RIETI - Il Cantalice vince l’andata dei 32esimi di Coppa: al Ramacogi è 2-1 sull’Amatrice. Domenica il match di ritorno al Tilesi dove i rossoblù possono sfruttare a loro vantaggio il gol arrivato in trasferta.

Il primo tempo

Al Ramacogi, davanti ad un pubblico delle grandi occasioni, va in scena un derby di alto livello: la sfida fra Cantalice e Amatrice parte dalla Coppa. Prima del fischio d’inizio viene osservato un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime dell’alluvione nella Marche.

Per gli ospiti fuori Cavallari squalificato in Coppa nella passata stagione con la maglia della Bf Sport. Per i padroni Accardo parte dalla panchina.

Match che parte subito a ritmi elevati ma occasioni che tardano ad arrivare. Al 15’ Monaco trova il gol ma l’assistente aveva già alzato la bandierina del fuorigioco. Portieri poco impegnati fino al 20’. Il primo squillo è del Cantalice, Mostarda chiude un uno due con Mattei che dal limite fa partire un tiro che passa a pochi centimetri dalla traversa. L’occasione più ghiotta per l’Amatrice arriva al 37’: Colangeli su punizione sfiora la traversa. Il Cantalice abbassa i ritmi e gli ospiti alzano il baricentro. Ospiti che fanno paura sui calci da fermo ma il gol non arriva.

La ripresa

Al 4’ si presenta Maisto, il numero nove dal limite sfiora il palo. Al 6’ un errore difensivo del Cantalice è fatale: Colangeli recupera palla al limite dell’area e mette in rete. Basta poco al bomber dell’Amatrice per ritrovare il gol. Squadre che ora attaccano a viso aperto ed è anche il Cantalice a trovare il gol: al 10’ sugli sviluppi di un corner Mattei mette in area, dopo una parata di Pezzotti la palla arriva a Massimi che dopo un batti e ribatti mette alla spalle del portiere. Al 12’ è ancora Cantalice che pressa alto: Simone Pezzotti recupera palla, crossa per Monaco che svetta in area e di testa trova il gol del vantaggio e la gioia di tutto il pubblico di casa. Gol da applausi per il capitano. Al 16’ annullato un gol in fuorigioco anche per l’Amatrice, Maisto aveva trovato il gol del pareggio. Nel finale squadre aperte e possibili occasioni su entrambi i fronti ma il risultato rimane invariato.

Le dichiarazioni

Il tecnico del Cantalice, Simone Patacchiola: «Contro una delle favorite alla vittoria del campionato abbiamo disputato un’ottima gara. Abbiamo subito poco ma loro sono una squadra ostica. Potevamo sfruttare meglio le occasione arrivate e arrotondare il risultato. Ora ci giocheremo da loro la qualificazione».

Il tecnico dell’Amatrice, Marco Desideri: «Il primo tempo è stato equilibrato, abbiamo avuto qualche occasione. Non essendo abituati a un campo del genere siamo comunque partiti bene. Nella ripresa il nostro vantaggio ci ha deconcentrati e sono arrivi i loro due gol. Il pareggio forse era giusto. Ora dobbiamo sfruttare al meglio il gol in trasferta».

Il tabellino

Cantalice: Martini, Massimi (41’st Ortenzi), Agnesi, Rossi, Gunnella, Boncompagni (21’ st Di Carlo), Pezzotti (26’ st Accardo), Mattei, Monaco (44’ st Chelebi), Battisti (32’ st Duina), Mostarda. A disp. Giovannelli, Kume, Giuli, Paris. All Simone Patacchiola

Amatrice: Pezzotti, Campagna, Nobile (32’ st Mancini), Fiscaletti (39’ st Pirozzi), Santarelli, Di Francia, Amodio, Pagliuca, Maisto (33’ st Maccioni), Pezzotti, Colangeli. A disp. Cingolani, Pietrangeli,

Arbitro: Fumi di Ciampino (Conti e Rossi)

Reti: 6’ st Calangeli (A), 10’ st Massimi (C), 12’ st Monaco (C).

Note. Ammoniti: Gunnella, Massimi, Boncompagni, Duina(C), Di Francia, Pagliuca (A). Angoli:2-3 Recupero:1’pt- 4’ st. Spettatori: 300