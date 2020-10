Rieti, Cantalice aspetta la capolista, Amatrice nella tana del Castrum, Bf Sport alla finestra

RIETI - Nella V giornata di Promozione reatina il derby del “Leprignano” Passo Corese-Poggio Mirteto si prende la scena ma altri due club reatini sono ai blocchi di partenza. Occhi puntati sulle gare di Cantalice e Amatrice, entrambe nelle zone alte della classifica.

Non scende in campo la Bf Sport: il Torre Angela ha richiesto lo spostamento della gara a data da destinarsi. I gialloneri devono quindi recuperare due gare di campionato e una di Coppa Italia, quest’ultima è in programma mercoledì 28 ottobre al "Leprignano" di Capena (ore 14.30) contro il Passo Corese.

Cantalice- Fiano Romano (ore 14:30, arbitro Ventrelli di Ciampino)

Il Cantalice tra le mura del suo Ramacogi aspetta la capolista Fiano Romano. Tre punti separano le due formazioni e una vittoria di mister Patacchiola potrebbe portare i biancorossi tra i primi posti o addirittura in vetta al girone B. Linea verde dei giocatori che risponde tutta presente all’appello.

Le parole del tecnico reatino Simone Patacchiola: «Affronteremo la prima della classe e per noi sarà una prova di maturità. Sappiamo tutti che il Fiano e la candidata principale alla vittoria finale ma nel calcio tutto è possibile. Giocheremo la nostra gara senza paura come abbiamo fatto fino ad ora consapevoli della loro forza ma soprattutto del nostro spirito di squadra e della grande voglia che abbiamo di non regalare nulla a nessuno».

Castrum Monterotondo-Amatrice (ore 14:30, arbitro Madonna di Civitavecchia)

L’Amatrice è ospite del Castrum. Il club rossoblù, secondo in classifica a nove punti insieme allo Zena, è pieno di entusiasmo. Fondamentale una vittoria per restare tra le prime della classe. Gli occhi della formazione amatriciana sono puntati anche sulla gara del Cantalice. Indisponibili Funes e Gianfelice.

Le dichiarazioni di mister Romeo Bucci: «I ragazzi sono carichi. Quando arrivano i risultati c’è entusiasmo. Io raccomando prudenza, bisogna restare con i piedi per terra. Abbiamo fatto solo quattro gare, bisogna sacrificarci ancora. Bisogna essere un gruppo per toglierci qualche soddisfazione. Speriamo di giocare con la stessa intensità delle gare precedenti, vogliamo fare la prestazione».

