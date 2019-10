CANTALICE

ALBA SANT’ELIA

ALTRI RISULTATI, II GIORNATA, GIRONE B

LA CLASSIFICA

RIETI – Si chiude una seconda giornata del campionato Under 19 regionale (girone B) molto positiva per le due reatine partecipanti. Cantalice continua a vincere e mantiene il punteggio pieno, mentre l’Alba Sant’Elia trova il primo successo stagionale.Ospite del Sfc 2019, Cantalice si impone 4-1 grazie alla tripletta di Pasquali e al gol di Macera. Il mister dei biancorossi, Antonio Pezzotti, commenta così la gara: «Considerando il fatto che si è trattato della prima trasferta in un campionato regionale, siamo partiti un po’ contratti, facendo fatica ad impostare fin da subito il nostro gioco. Trascorsi i minuti iniziali, siamo però entrati in partita e abbiamo realizzato la rete del vantaggio. In seguito, verso la fine della prima frazione, ci siamo distratti eccessivamente, subendo il gol del pareggio. Nella ripresa, abbiamo mostrato grande carattere, chiudendo il match e portando a casa altri tre punti importantissimi».Tra le mura amiche, l’Alba Sant’Elia supera 2-0 la Time Sport Roma Garbatella. Decisive le reti di Floridi e Cherubini. Danilo Renzi, tecnico dei reatini: «Buon approccio dei ragazzi che, sin dai primi minuti, hanno imposto il proprio gioco agli avversari. Dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio di due reti, nella seconda frazione non abbiamo mantenuto la stessa intensità, ma abbiamo continuato a gestire il match, non permettendo agli avversari di metterci in difficoltà. Faccio i complimenti sia a entrambe le squadre per la correttezza mostrata in campo sia all’arbitro per la buona gestione della gara. Dobbiamo continuare a lavorare. La sfida di sabato in casa della Castelnuovese sarà molto impegnativa».Accademia Real Tuscolano – Castelnuovese 3-0Eretum Monterotondo – Athletic Soccer Academy 0-1Guidonia – Accademia Sporting Roma 1-4Tivoli 1919 – Libertas Centocelle 3-2Vis Subiaco – Setteville Caserosse 0-1Luiss – Fiano Romano 0-0Accademia Sporting Roma, Accademia Real Tuscolano, Cantalice 6Tivoli 1919, Setteville Caserosse, Fiano Romano, Athletic Soccer Academy 4Eretum Monterotondo, Vis Subiaco, Alba Sant’Elia 3Luiss, Guidonia 1Time Sport Roma Garbatella, Libertas Centocelle, Castelnuovese, Sfc 0