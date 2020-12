Campolo elogia il suo Rieti: «Ho il privilegio di allenare un gruppo di uomini con gli attributi. Fioretti? Tripletta meritata». Foto

RIETI - Sorride Stefano Campolo, si gode il suo primo successo in campionato sulla panchina del Rieti, dopo due pareggi e tre sconfitte, ricacciando indietro anche le critiche di chi in qualche modo ha provato a metterlo in discussione, nonostante una situazione societaria ai limiti del paradosso ed una gestione del quotidiano in perfetta solitudine.

APPROFONDIMENTI CALCIO La gioia a fine gara

«Questa è la vittoria di un gruppo di uomini che hanno davvero gli attributi - esclama in conferenza stampa il tecnico ciociaro - Battere l'Albalonga non è stato semplice, alla fine abbiamo risentito emotivamente la pressione di dover per forza ottenere i tre punti e la paura di vincere ci ha condizionato fortemente nelle giocate, però alla fine credo sia stato un successo strameritato. Fioretti? Non lo scopriamo di certo oggi, lui è un giocatore completo, che aveva solo bisogno di ritrovare la giusta condizione fisica: oggi ne ha fatti tre e ce li godiamo fino in fondo, perché ha dimostrato che lì davanti la sua presenza è fondamentale».

In un colpo solo, dunque, il Rieti ritrova la vittoria e i gol, ma Campolo guarda avanti: «Era solo questione di tempo - dice - prima o poi doveva succedere che la palla ci sarebbe sbattuta addosso anche a noi e finita in rete. Ma al di là di questo, da venerdì cresta abbassata, perché prima della sosta ci aspettano due trasferte complicate, quella di Giulianova domenica e quella di Fiuggi mercoledì prossimo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA