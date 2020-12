Campolo e il bis del Rieti: «Bello vincere da grande squadra». Mancini esulta: «Un passo alla volta...». Martedì il closing

RIETI - La creatura modellata pian piano da Stefano Campolo, finalmente sta ottenendo i frutti sperati. Il Rieti sembra aver messo da parte il torpore d'inizio stagione e queste due vittorie di fila ottenute con Cynthialbalonga e Real Giulianova, sembrano davvero il corroborante necessario per affrontare il tour de force in vista tra gennaio e febbraio, con un'altra marcia. E nella disamina post-gara di Stefano Campolo c'è la conferma di ciò:

«E' bello dover constatare questa seconda vittoria consecutiva - ammette il tecnico Stefano Campolo - ma non abbiamo troppo tempo per esuiltare perché mercoledì ci aspetta la trasferta di Fiuggi. Quindi stasera ce la godiamo, ma da domani di nuovo a testa bassa per prepararci al prossimo impegno. In questo momento ci vuole equilibrio nel gestire la parte emotiva, ma è chiaro che dopo aver passato mille difficoltà, un mese di assoluto fermo per via del coronavirus, oggi c'è una gran voglia di dimostrare che siamo un gruppo con tante qualità, sia tecniche, che umane».

La vittoria di Giulianova ha messo in risalto i progressi individuali e di squadra evidenziati già mercoledì contro il Cynthialbalonga. «Di questo ne sono convinto assolutamente - ammette Campolo - ma se è così è perché stiamo lavorando per raggiungere il massimo della forma. Fino al 95' oggi, ho visto gente che correva senza badare al dispendio di energie. Galvanio? Ha fatto tanto lavoro sporco, ma il gol lo ripaga degli sforzi fatti durante la gara. Bene tutti, però: da Esposito a Zona, da Vari a Marchi, nessuno ha mollato».

Mancini esulta

Alla soddisfazione di Campolo, fa eco quella di Benedetto Mancini che tra 48 ore diventerà a tutti gli effetti il nuovo proprietario (e presidente) del Fc Rieti. «Un passo alla volta - dice con una visibile emozione - tra mercoledì e oggi abbiamo compiuto evidenti miglioramenti. Gli innesti dei nuovi ci hanno dato una marcia in più oltre che un impatto decisivo sul gruppo iniziale. Ancora qualche ora d'attesa per sistemare le ultime cose poi finalmente inizieremo un nuovo cammino». Martedì alle 18,30 a Roma, nello studio notarile del dottor Carmine Andretta, Benedetto Mancini e Riccardo Curci si incontreranno per siglare il closing che sancirà la fine di un'era e l'inizio di un nuovo corso.

